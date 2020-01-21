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Dava bitmeden darbecilerin toplantı görüntüleri ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbecilerin görev dağılımı yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilen davanın delilleri arasına giren görüntülerde, darbe girişiminin ilk saatlerinde silahlı askerler, nizamiye binasının önünde toplanıyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 3 buçuk yıl geçti. Türkiye'nin birlik olduğu o gecede arka planda yaşananlar, bugün bir kez daha gözler önüne serildi.

TOPLANTI YAPTIKLARI GÖRÜNTÜLER
Yargılanmasına devam edilen davanın delilleri arasına giren görüntülerde, darbe girişiminin ilk saatlerinde silahlı askerler, nizamiye binasının önünde toplanıyor. Bu esnada askerlerden biri, karargah nöbet kulübelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı belgeyi getiriyor.

GÖREV DAĞILIMI VERİLİYOR
Söz konusu belge üzerinden görev dağılımı yaptıkları anlaşılan askerlerden bir kısmı daha sonra nizamiye binasına geçiyor. Toplantıya burada da devam eden darbecilerin, bir zaman sonra salondaki televizyondan darbe girişimine ilişkin gelişmeleri takip ettikleri görülüyor.

PANİKLEYİP SALONDAN KAÇTILAR
Darbecilerin, bir süre sonra dışarıdan gelen uyarı üzerine panikleyerek toplantı yaptıkları salondan kaçtıkları anlar da kayıtlarda yer aldı.

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