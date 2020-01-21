KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler'den Beşiktaş yönetimine: Niye konuşmuyorsun

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Ey Beşiktaş yönetimi TFF'deki limit konusunda haklısın niye susuyorsun. Tahkim'den döner dönmez Erdal abimiz 'bizim için transfer kapandı' Böyle bir şey olur mu. Zorlayacaksın.'' dedi.

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Ey Beşiktaş yönetimi TFF'deki limit konusunda haklısın niye susuyorsun. Tahkim'den döner dönmez Erdal abimiz 'bizim için transfer kapandı' Böyle bir şey olur mu. Zorlayacaksın.'' dedi.

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