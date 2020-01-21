Serdar Ali Çelikler'den Beşiktaş yönetimine: Niye konuşmuyorsun

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Ey Beşiktaş yönetimi TFF'deki limit konusunda haklısın niye susuyorsun. Tahkim'den döner dönmez Erdal abimiz 'bizim için transfer kapandı' Böyle bir şey olur mu. Zorlayacaksın.'' dedi.