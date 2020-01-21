Serdar Ali Çelikler: Arda bu takımda oynamaz

Serdar Ali Çelikler ''Arda bu takımda oynayamaz ama dönmeli. Galatasaray'ın ihtiyacı yok. Arda'nın Galatasaray'a ihtiyacı var. Arda'yı istemeyen bir kesim de var. Arda'nın bin tane yanlışı var ama Galatasaray'a yok. Bu iş olacak.'' ifadelerini kullandı.