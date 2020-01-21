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Ersan Şen'in canlı yayında zorlandı Didem Aslan müdahale etti

Habertürk yayınına katılan hukukçu Ersan Şen, konuşması sırasında fazla heyecan yapınca nefes nefese kaldı.

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programının konuklarından hukukçu Ersan Şen, her zamanki gibi heyecanlı üslubuyla ön plana çıktı.

Konuşması sırasında bir süre nefes nefese kalan Ersan Şen'e, Didem Arslan Yılmaz "Sakin olun, isterseniz bir bardak su getirelim." dedi.

"EN AZINDAN HUKUK YOLUNDA ÖLÜRÜZ"

Ersan Şen de şu ifadelerle Didem Arslan Yılmaz'a takıldı:

"En fazla burada ölürüz, en azından hayırlı bir iş için, hukuk yolunda ölürüz. Millet de der ki 'Bu adam burada canını verdiyse bakalım ne demek istedi'"

Ersan Şen'in bu sözleri stüdyodakileri güldürdü.

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