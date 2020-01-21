MEDYA

Zalim İstanbul 28. bölüm fragmanı

Zalim İstanbul dizisi 28. yeni bölümüyle 27 Ocak 2020 Pazartesi akşamı Kanal D'de olacak. Zalim İstanbul'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Zalim İstanbul 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Zalim İstanbul 27 Ocak 2020 Pazartesi akşamı Kanal D'de...

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'ye siber saldırıyı kimler yaptı?
Ali Koç: Bu borçların ödenmesi mümkün değil
New York Times: THY uçak kazasında Boeing'in hatası örtbas edilmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, duyar duymaz talimat verdi
Arda Turan'dan Galatasaray mesajı: Çocukluk aşkımsın
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP yöneticilerine sert cevap
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Vuslat 38. bölüm fragmanı
Mucize Doktor 19. bölüm 2. fragmanı
Af yasası ne zaman çıkacak son gelişmeler af haberleri
Zemheri 2. bölüm 3. fragmanı
Benim Adım Melek 17. bölüm 2. fragmanı
Tediye ödemeleri ne zaman 2020 ilk taksit ödemesi
İdlib'den göç eden ailelere Erdoğan'dan yardım eli
Tediye ödemeleri kime ne kadar yapılacak 2020