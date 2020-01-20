DÜNYA

Rejim ve Rus uçakları Halep’e saldırdı: 2 ölü, 5 yaralı

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep’in batısında düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Suriye’de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep’in batısında bulunan köylere en az 15 hava saldırısı düzenledi. Al Jeineh köyüne düzenlenen hava saldırısında 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken 5 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları enkaz altından çıkararak hastanelere kaldırdı.

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