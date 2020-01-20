Denizli’de kontrolden çıkan otomobil dükkana girdi o anlar kamerada

Edinilen bilgilere göre, kaza geçtiğimiz hafta Yenişafak Mahallesi 1027 Sokak üzerinde meydana geldi. Necat K., yönetimindeki 34 GB 1181 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta dönmek isterken Umut K., idaresindeki 20 V 5181 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak yön değiştiren 34 GB 1181 plakalı araç yol kenarındaki dükkana girmek üzereyken dekorasyon amaçlı konulan saksılara çarparak son anda durabildi. Kaza sonrası büyük panik yaşanırken, sürücü Umut K. sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.