Akılalmaz soygun! Lüks ciple mücevher dükkanına dalıp...

İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 kişiden oluşan kasklı hırsızlar, ciple mücevher dükkanına girdi. İş yerinde bulunan kimseye çarpmayan hırsızlar, araçtan inerek ellerindeki çekiçlerle vitrin camlarını kırıp, mücevherleri çaldı.

YAKALANDILAR!

Çevrede bulunan kişilerce yakalanan hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 10 yıl hapis cezası alan hırsızların gerçekleştirdiği soygun anı polis tarafından yayınlandı. Açıklama yapan polis Büyük bir şans eseri dükkanda kimse yaralanmadı dedi.