DÜNYA

Akılalmaz soygun! Lüks ciple mücevher dükkanına dalıp...

İngiltere'de hırsızlar ciple mücevher dükkanına girip, ellerindeki çekiçlerle vitrinleri kırarak soygun yaptılar. Polis soygunun görüntülerini yayınladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 kişiden oluşan kasklı hırsızlar, ciple mücevher dükkanına girdi. İş yerinde bulunan kimseye çarpmayan hırsızlar, araçtan inerek ellerindeki çekiçlerle vitrin camlarını kırıp, mücevherleri çaldı.

YAKALANDILAR!

Çevrede bulunan kişilerce yakalanan hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 10 yıl hapis cezası alan hırsızların gerçekleştirdiği soygun anı polis tarafından yayınlandı. Açıklama yapan polis Büyük bir şans eseri dükkanda kimse yaralanmadı dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Konut alımında Ruslar Suudileri geçti
Gökhan Gönül: Havlu atacak değiliz
İngiltere'den darbeci Sisi'ye büyük şok! Londra ziyaretinde tutuklansın talebi
Bayern Münih'ten gol yağmuru
İstanbul'da 20 yıl sonra mezar yeri kalmayacak
NASA: 100 bin dolar veren herkes uzaya gidebilir
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kocaeli'de bir AVM'de çıkan yangın
İzmir'de uzman Çavuş deniz kenarında intihar etti
Acun Ilıcalı eşleri kaç kere evlendi ilk eşine bakın kim
Güvercin 8. bölüm fragmanı
Savaşçı 90. bölüm fragmanı
Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında kimdir Acun yeni sevgilisine bakın
Şampiyon 18. bölüm fragmanı
Kubilay Aka ihanet mesajları çıktı olay Miray Daner sözleri