O Ses Türkiye'ye Oğuz Görceğiz Elmacı Güzel şarkısıyla damga vurdu!

Acun Ilıcalı'nın sunduğu, jüri üyeliklerini Hadise, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'un yaptığı O Ses Türkiye'nin 19 Ocak Pazar yayınlanan son bölümünde sahne alan Oğuz Görceğiz, kendine has tarzı ile söylediği Elmacı Güzel şarkısı ile tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. Oğuz Görceğiz, şarkısını söylerken jüri şaşkınlığını gizleyemedi.

Yarışmaya İzmir'den katılan 44 yaşındaki yarışmacı Oğuz Görceğiz gelen istek üzerine şarkıyı bir kez daha söyledi. Yarışmacının, şarkının bazı kısımlarında sesini incelterek bazı yerlerinde kalınlaştırak söylemesi jürinin büyük beğenisini kazandı. Murat Boz "Şarkıcılığın sadece şarkı söylemekten ibaret olmadığının kanıtısınız" diyerek yarışmacıya övgüler yağdırdı. Hadise ise "Ben sahnede 2-3 kişi var sandım" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Sonrasında ise jüri üyeleri, Oğuz'u takımlarına katmak için mücadeleye girdiler. Beyaz ise Oğuz Görceğiz'i takımına katmak için Murat Boz'u blokladı.

OĞUZ GÖRCEĞİZ KİMİN TAKIMINA KATILDI?

Oğuz Görceğiz, yarışmaya katılmadan önce Seda Sayan'ı düşündüğünü, kızının Hadise'yi seçmesini istediğini ama gönlünün Beyaz'dan yana olduğunu söyledi. Tüm kozlarını ortaya koyarak Oğuz'u takımına almak için mücadele eden, Beyazıt Öztürk sonunda sevinen isim oldu. Oğuz Görceğiz, Beyazıt Öztürk'ün takımına katıldı.