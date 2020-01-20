MEDYA

O Ses Türkiye'ye Oğuz Görceğiz Elmacı Güzel şarkısıyla damga vurdu!

O Ses Türkiye'nin 19 Ocak Pazar yayınlanan son bölümüne yarışmacı Oğuz Görceğiz damga vurdu. O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Oğuz Görceğiz, Elmacı Güzel şarkısını seslendirdi. Oğuz Görceğiz, performansıyla tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. Jüri üyeleri arasında ise başarılı yarışmacıyı takımlarına alabilmek için büyük mücadele yaşandı.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu, jüri üyeliklerini Hadise, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'un yaptığı O Ses Türkiye'nin 19 Ocak Pazar yayınlanan son bölümünde sahne alan Oğuz Görceğiz, kendine has tarzı ile söylediği Elmacı Güzel şarkısı ile tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. Oğuz Görceğiz, şarkısını söylerken jüri şaşkınlığını gizleyemedi.

Yarışmaya İzmir'den katılan 44 yaşındaki yarışmacı Oğuz Görceğiz gelen istek üzerine şarkıyı bir kez daha söyledi. Yarışmacının, şarkının bazı kısımlarında sesini incelterek bazı yerlerinde kalınlaştırak söylemesi jürinin büyük beğenisini kazandı. Murat Boz "Şarkıcılığın sadece şarkı söylemekten ibaret olmadığının kanıtısınız" diyerek yarışmacıya övgüler yağdırdı. Hadise ise "Ben sahnede 2-3 kişi var sandım" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Sonrasında ise jüri üyeleri, Oğuz'u takımlarına katmak için mücadeleye girdiler. Beyaz ise Oğuz Görceğiz'i takımına katmak için Murat Boz'u blokladı.

OĞUZ GÖRCEĞİZ KİMİN TAKIMINA KATILDI?
Oğuz Görceğiz, yarışmaya katılmadan önce Seda Sayan'ı düşündüğünü, kızının Hadise'yi seçmesini istediğini ama gönlünün Beyaz'dan yana olduğunu söyledi. Tüm kozlarını ortaya koyarak Oğuz'u takımına almak için mücadele eden, Beyazıt Öztürk sonunda sevinen isim oldu. Oğuz Görceğiz, Beyazıt Öztürk'ün takımına katıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Konut alımında Ruslar Suudileri geçti
Gökhan Gönül: Havlu atacak değiliz
İngiltere'den darbeci Sisi'ye büyük şok! Londra ziyaretinde tutuklansın talebi
Bayern Münih'ten gol yağmuru
İstanbul'da 20 yıl sonra mezar yeri kalmayacak
NASA: 100 bin dolar veren herkes uzaya gidebilir
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tablo
Akılalmaz soygun! Lüks ciple mücevher dükkanına dalıp...
KOMEK kayıt 2020 başladı online KOMEK başvuru formu doldurma
Kocaeli'de bir AVM'de çıkan yangın
İzmir'de uzman Çavuş deniz kenarında intihar etti
Acun Ilıcalı eşleri kaç kere evlendi ilk eşine bakın kim
Güvercin 8. bölüm fragmanı
Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında kimdir Acun yeni sevgilisine bakın