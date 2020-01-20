MEDYA

Şampiyon 18. bölüm fragmanı

Şampiyon dizisi 18. yeni bölümüyle 26 Ocak 2020 Pazar akşamı TRT 1'de olacak. Şampiyon'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Şampiyon 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Şampiyon'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Şampiyon 26 Ocak 2020 Pazar akşamı TRT 1'de...

'Kafkas' lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ringlerin namağlup şampiyonuyla maça çıkma imkanı yakalayan Kafkas, o gece ringe değil yaşamının en karanlık dönemine adım attığını bilmemektedir. Ringte rakibi karşısında maçı kazansa da hayatın karşısındaki maçı kaybeder Fırat… İstemeden rakibinin ölümüne neden olan Kafkas, şampiyonluk kemerini kazanmış ama adını, hayallerini, cesaretini, mesleğine duyduğu aşkı ve hamile karısını yitirmiştir aynı gece. Omzunda her geçen gün büyüyen vicdan azabının yükü, kucağında yeni doğan oğlu Güneş’le kalakalmıştır Kafkas. Güneş 7 yaşına geldiğinde, kaderi onu yeniden çağırır ringe. Üstelik bu ring bildiği ringlerden çok daha büyük, bu defa çıkacağı maç alıştıklarından çok daha zorludur. Tutunacağı tek dalı olan oğlu Güneş’e annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır. Oğlunu yaşatmak için çıktığı hayat ringinde, en büyük açığı da vicdan azabıdır. Hayat oğlunu elinden almak için hiçbir rakibinin vuramadığı kadar hızlı ve acımasızca vurur Kafkas’a. Geçmişi, vicdan azabı, çaresizliği art arda yüzüne inen yumruklardan daha çok sarsar Kafkas’ı. Hayatın vurduğu yumruklara karşı bir tek gardı vardır: Oğluna duyduğu sevgi ve onu yaşatma azmi… Hayatla maçını 5 yıl önce kaybeden Kafkas’ın rövanşı kaybetmeye niyeti yoktur.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de dehşet! Silahla vurdu başında bekledi
Beşiktaş Sivasspor maçı golleri ve geniş özeti
Berlin'deki Libya Konferansının sonuç bildirgesi açıklandı
Berlin'deki Libya Konferansı sona erdi
Fatih Terim: Arda’ya kapının açılmasından yanayım
AB'den 'Türkiye fonlarında yeni kesinti olmayacak' açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tozkoparan 43. bölüm fragmanı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 18. bölüm fragmanı
Diyanet Hac fiyatları 2020 otel konaklama kişi başı parası
Kalk Gidelim 96. bölüm fragmanı
Hercai 29. bölüm fragmanı
Bekçi alımı 2020 ne zaman yapılacak kaç tane bekçi alınacak?
Arka Sokaklar 539. bölüm fragmanı
E devlet şifresi ücreti kaç para 2020 nereden alınır?