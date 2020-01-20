Erdoğan-Merkel buluşmasına 'Palto' damga vurdu! Çok paylaşılanlar arasına girdi
Libya Konferansı için Berlin'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisini karşılayan Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte BM Genel Sekreteri Sekreteri Antonio Guterres karşıladı.
Sosyal medyada çok paylaşılanlar arasına giren Erdoğan ile Merkel arasındaki ilginç diyalog şöyle:
"O paltoyu çıkarmak mı istiyorsun?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerindeki paltosunu çıkarırken, Angela Merkel
-"O paltoyu çıkarmak mı istiyorsun?" diye sordu.
Erdoğan, Merkel'in bu sorusuna gülümseyerek yanıt verdi. Erdoğan, paltosu çıkarırken, bir yardımcısı yanına gelerek paltosunu aldı.
Zirve sonrası sonuç bildirisi
Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen konferans sona erdi. Zirve sonrası yayınlanan bildirgede, tek meclis, tek hükümet vurgusu yapıldı.