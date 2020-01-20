Erdoğan-Merkel buluşmasına 'Palto' damga vurdu! Çok paylaşılanlar arasına girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte BM Genel Sekreteri Sekreteri Antonio Guterres karşıladı.

Sosyal medyada çok paylaşılanlar arasına giren Erdoğan ile Merkel arasındaki ilginç diyalog şöyle:

"O paltoyu çıkarmak mı istiyorsun?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerindeki paltosunu çıkarırken, Angela Merkel

-"O paltoyu çıkarmak mı istiyorsun?" diye sordu.

Erdoğan, Merkel'in bu sorusuna gülümseyerek yanıt verdi. Erdoğan, paltosu çıkarırken, bir yardımcısı yanına gelerek paltosunu aldı.