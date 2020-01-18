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Hekimoğlu 4. bölüm 2. fragmanı

Hekimoğlu dizisi 4. yeni bölümüyle 21 Ocak 2020 Salı akşamı Kanal D'de olacak. Hekimoğlu'nun bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Hekimoğlu 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu'nun yeni bölümünde neler yaşanacak? Hekimoğlu 21 Ocak 2020 Salı akşamı Kanal D'de...

Ateş Hekimoğlu 40’lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek’in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu’nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.

Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek’i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu’nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir.  Diğeri de Hekimoğlu’nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan’dır. Hekimoğlu’yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş’in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara… 

Ateş, hastaların ne söylediğinden çok, tahlillerden çıkan sonuçları dikkate alır. Bu yaklaşımla; hastalıkları bir dedektif edasıyla incelemeye alan Hekimoğlu, bu çalışmalarını 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte yapmaktadır. Dolapdere’de yetişmiş Mehmet Ali, güzelliğini kullanarak bir yerlere gelmek yerine kendini bilime ve hastalara adamış Zeynep ve hayatı boyunca maddi sıkıntı çekmeden refah ve zenginlik içinde yetişmiş Emre… Ateş Hekimoğlu’nun titizlikle seçtiği bu 3 uzman doktor, kendilerini Hekimoğlu’na beğendirmek ve onu memnun etmek için çaba sarf etmektedirler.

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