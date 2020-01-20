Avustralya yangınından sonra toz fırtınasıyla mücadele ediyor

Sosyal medyada paylaşılan drone videosu Avustralya'da meydana gelen toz fırtınasının gündüzü geceye çevirdiği anları gözler önüne seriyor. Gök gürültülü fırtınaların meydana getirdiği rüzgarlar, bazı kasabalarda gündüzü geceye çevirdi.

ŞİMDİ DE FIRTINA VE DOLU GELDİ

Avustralya'da Meteoroloji Bürosu, pazar akşamı için bir dizi şiddetli fırtına uyarısı yayınladı ve meydana gelen fırtına büyük toz bulutları üretti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Dubbo kasabası ve çevresinde güneşi

GÜNDÜZÜ GECEYE ÇEVİRDİ

Sosyal medyaya yüklenen videolar, Dubbo kasabası ve çevre kasabalarında güneşi engelleyen çok kalın toz fırtınaları meydana geldiğini gözler önüne seriyor.

Meteoroloji Bürosu, toz fırtınası hızının 94 km'ye çıktığını ardından da pik yaparak 107 km hıza evrildiğini belirtiyor. Büroda görevli meteoroloji uzmanı Rose Barr, yağışların ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde ve doğu kısmında yoğunlaştığını açıkladı. Acil Durum Servisi, fırtına ile birlikte gelen sağanak ve dolu yağışı nedeniyle oluşan bina hasarları dolayısıyla bin 500'ü aşkın acil çağrı aldıklarını açıkladı.

YAĞIŞLAR NEFES ALDIRDI

Son birkaç günde meydana gelen sağanak yağışlar kuraklıktan etkilenen alanlarda rahatlama sağladı ve itfaiyecilerin hafta ortasında yangın tehlikesi artmadan önce orman yangınlarının yayılmasını yavaşlatmasına ve muhafaza hatları inşa etmesine olanak sağladı. Hava durumu uzmanları fırtınalı havanın devam edeceğini açıkladı. Açıklamanın hemen ardından da peşi sıra uyarılar geldi. Uzmanlar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

Victoria bölgesinde hala 14 orman yangını devam ediyor. Victoria'da devam eden orman yangınları itfaiyecilerin ve lokal gönüllülerin yardımlarıyla söndürülmeye çalışılıyor.