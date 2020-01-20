Brad Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston hayranlıkla izledi TT listesine girdi

Brad Pitt ve Jennifer Aniston 2000-2005 yılları arasında evli kalmış, Brad Pitt'in rol arkadaşı Angelina Jolie ile aşk yaşaması sonrasında ise boşanmışlardı.

Aradan yıllar geçti, Angelina Jolie ile evlenen Brad Pitt 2016 yılında ünlü aktristen de boşandı. Ancak Brad Pitt eski eşi Jennifer Aniston ile bağlarını koparmadı. Brad Pitt en son Aniston'ın 50. yaş günü partisinde de görüldü. Altın Küre'de ise eski eşinden "İyi bir arkadaşım" diye bahsetti ancak Aniston ile aynı kareye girmedi.

Dün akşam düzenlenen SAG Ödülleri'nde ise yıllar sonra bir ilk gerçekleşti. Pitt'in film kategorisinde en iyi yardımcı erkek, Aniston'ın ise dizi kategorisinde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldığı SAG Ödülleri'nde çift ilk kez aynı karede yer aldı.

Sahne arkasında birbirlerine denk gelen ikili kameralara aldırış etmedi, birbirlerine sarıldı. Kısa süre sahne arkasında sohbet edip gülüşen eski eşler sonrasında birbirine sarılarak ayrıldı. Çiftin bu kareleri hem hala iyi arkadaş olduklarını kanıtları hem de ödül töreninin önüne geçti.