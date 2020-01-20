TEMA Vakfı kurucusu Toprak Dede lakaplı Hayrettin Karaca vefat etti

TEMA'nın kurucusu olan ve sayısız ödülün sahibi olan Hayrettin Karaca hayatını kaybetti. Hayrettin Karaca'nın ölüm haberi TEMA Vakfı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

4 Nisan 1922 yılında Bandırma'da doğan Hayrettin Karaca 97 yaşında hayata veda etti. İki kez evlenen Hayrettin Karaca'nın ikinci eşi Sevim Karaca 2001 yılında vefat etmişti. Hayrettin Karaca ilk eşi Türkan Karaca ile 1946 yılında ayrılmıştı.