FETÖ'den aranan Yusuf Bekmezci ve Arif Sarı yakalandı! FETÖ'nün en bilinen adamı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne operasyonlar hız kesmiyor. Kripto isimler tek tek deşifre edilirken aranan isimlere ise üst üste operasyon düzenleniyor. FETÖ'nün sosyal medyada viral olan "Hocaefendinin üstüne atladım. O beni itti. Manevi lezzetimi aldım" videosuyla tanınan Yusuf Bekmezci ile ilgili son dakika gelişme yaşandı.

Sözde üst düzey yöneticilerinden Yusuf Bekmezci ile sözde Karşıyaka eyalet imamı Akif Sarı, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandıkları evde yakalandı.