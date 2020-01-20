DÜNYA

Selfie çekilen kızların telefonunu çaldı

Hindistan'ın Jalandhar ilçesinde motosikletli bir adam, yol kenarında selfie çekilen kızların telefonunu gasbedip, olay yerinden kaçtı.

Hindistan'ın Pencap eyaletinde bulunan Jalandhar ilçesinde, iki genç kız, park halinde bulunan aracın arkasında cep telefonu ile selfie çekilirken talihsiz bir olay yaşadı.

TELEFONU ÇALINDI

İşlek bir cadde üzerinde selfie yapan genç kızlar, yoldan geçen motosikletli bir şahıs tarafından saniyeler içerisinde gasbedilerek, elindeki telefonunu çaldırdı.

Yaşanan olay sonrası, ne yapacağını bilemeyen kızların şaşkın tavırları ise oldukça dikkat çekti.

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