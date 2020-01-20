GÜNCEL

İdlib'den göç eden ailelere Erdoğan'dan yardım eli

Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle dört ay önce ailesiyle birlikte İdlib kırsalına göç eden 25 yaşındaki Anud Süleyman, battaniyelerden yapılmış derme çatma bir çadırda 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor.

Aslen Hamalı olan fakat savaş nedeniyle her şeyini geride bırakarak dört şehir değiştirmek zorunda kalan Süleyman ailesinin son durağı olan İdlib kırsalındaki çadırında, yemek pişirecek bir ocak bulunmuyor.

Soğuk ve çamurun esir aldığı kampta çocukları için yeterli besin ve ısınma temin edemeyen Anud, iş sebebiyle uzakta yaşayan eşinin yokluğunda 5 çocuğunun bakımını çoğu zaman tek başında üstleniyor. Üzerinde yatacak bir yatağın olmadığı çadırdaki yaşamını yan çadırda yaşayan abisinin yardımıyla sürdüren Anud, evine döneceği günün hayalini kuruyor.

Esed rejimi ve Rusya’nın saldırıları nedeniyle Anud Süleyman 4 ay önce 5 çocuğuyla İdlib kırsalına göç etti. Olayı haber alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililere mağdur İdlibli aileler için acil geçici barınak yapılması talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İdlib'den gelen siviller için "terörist" ifadesini kullandığının anımsatılmasına üzerine de şunları kaydetti:

"Bu insanlar şu anda ölümden kaçıyor. O anne ile 6 çocuğunu ekranda görünce bizim hanımla beraber adeta kanımız dondu. O yavrulara biz nasıl terörist deriz? 2, 3, 4, 5, 6... O yaşlardaki çocuklar... 3 tanesi okulda, 3 tanesi orada, ayaklar çıplak, çocuklar donuyor. Onlara 'terörist' demek akıl tutulmasıdır. Bu Bay Kemal'in ilk yanlışı değil. Bir defa, 'Suriye'den gelenleri tekrar Suriye'ye göndereceğim' diyen bu değil mi? Bu insanlar keyfinden, zevkinden mi geldiler bizim topraklarımıza?"

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
New York Times: THY uçak kazasında Boeing'in hatası örtbas edilmiş
Serdar Ali Çelikler TFF'yi bombaladı: Dertleri siyaset dengesi sağlamak
Arda Turan'dan Galatasaray mesajı: Çocukluk aşkımsın
IMF küresel büyüme tahminlerini düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, duyar duymaz talimat verdi
Bursa'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 yaralı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
60 saniyede bugün (20 Ocak 2020)
İsrail’de fabrikada feci patlama kamerada
Af yasası ne zaman çıkacak son gelişmeler af haberleri
Aksaray’da yavru köpekler soğukta ölüme terk edildi
Trafik kazasında seyir halindeki otomobilden böyle düştü! O anlar kamerada
Tediye ödemeleri ne zaman 2020 ilk taksit ödemesi
Gönül Yazar'dan evlilik açıklaması! Herkesi şaşkına çevirdi
Tediye ödemeleri kime ne kadar yapılacak 2020