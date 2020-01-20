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Eklenme Tarihi:
20.01.2020 20:47
Güncellenme: 20.01.2020 21:03
60 saniyede bugün (20 Ocak 2020)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...
Anadolu Ajansı
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20 Ocak 2020 Pazartesi; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...
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