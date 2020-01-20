GÜNCEL

60 saniyede bugün (20 Ocak 2020)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Anadolu Ajansı

20 Ocak 2020 Pazartesi; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 yaralı
IMF'den dikkat çeken Türkiye yorumu
Kırmızı Çizgi Fitbol canlı - Fenerbahçe transfer yapabilecek mi
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP yöneticilerine sert cevap
Şehirler arası yolcu taşıyan 351 otobüs trafikten men edildi
Edinson Cavani PSG'den ayrılıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İsrail’de fabrikada feci patlama kamerada
Aksaray’da yavru köpekler soğukta ölüme terk edildi
Af yasası ne zaman çıkacak son gelişmeler af haberleri
Trafik kazasında seyir halindeki otomobilden böyle düştü! O anlar kamerada
Gönül Yazar'dan evlilik açıklaması! Herkesi şaşkına çevirdi
Tediye ödemeleri ne zaman 2020 ilk taksit ödemesi
Rejim ve Rus uçakları Halep’e saldırdı: 2 ölü, 5 yaralı
Tediye ödemeleri kime ne kadar yapılacak 2020