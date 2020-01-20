60 saniyede bugün (20 Ocak 2020)

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Tediye ödemeleri ne zaman 2020 ilk taksit ödemesi

Rejim ve Rus uçakları Halep’e saldırdı: 2 ölü, 5 yaralı

Tediye ödemeleri kime ne kadar yapılacak 2020