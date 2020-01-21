Adıyaman'da marketten çaldığı sigaraları satmak isteyen şüpheli kamerada

Alınan bilgiye göre, Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde market işletmecisi Hasan Kalkan, iş yerinde sigara ve bilgisayar kasasının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede, 15 bin lira değerinde sigara ve bilgisayar kasasının çalındığını belirledi.

Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatan ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde Yusuf Başkara'ya ait büfeye gelen şüpheli A.K'yi elinde bulunan sigaraları satmak istediği sırada gözaltına aldı.

Şüpheli A.K'nin iş yerine sigara satmak isterken iş yeri sahibi tarafından oyalanması ve polis tarafından yakalanma anı iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.