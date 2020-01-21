KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler: TFF'nin derdi siyaset dengesi sağlamak

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''TFF talimat değişikliği yaptı."

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''TFF talimat değişikliği yaptı. Kulüpler Birliği'nden yazı isteniyor. Öneriniz var mı diye. 1 ay önce. Birçok kulüp öneri gönderiyor. Nerede kırmızı kart görüyorsan cezasını orada çeksin diye. Federasyona bu dosya mail ortamında gönderiliyor. TFF çalışanları maili açmamışlar. Bunların derdi futbol değil. Federasyonun derdi siyaset dengesi sağlayayım.'' şeklinde konuştu.

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