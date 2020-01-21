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Erzurum'da aç kurtların çoban bekçi köpeğini parçaladığı anlar kamerada

Erzurum'da aç kalan kurtlar, kent merkezinde gözlerine kestirdikleri bekçi köpeğini parçalayıp yedi. Dehşete düşüren anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Erzurum'da kent merkezine inen kurt sürüsü, saldırdıkları bekçi köpeğini parçalayıp yedi. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezine inen kurtlar, tren raylarının kenarında bulunan bekçi köpeklerine saldırdı. Kurtlar ardından parçaladıkları köpeği yedi.

GERİYE HİÇBİR ŞEY KALMADI
Köpekten geriye hiçbir şey kalmazken kurtların köpeğe saldırma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DİĞER KÖPEKLER ZOR KURTULDU
Öte yandan çevre de bulunan diğer köpekler ise son anda kurt sürüsünden kaçarak canlarını zor kurtardı.

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