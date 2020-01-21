YEREL

Mersin'de araçlara taş atan gençler cep telefonuyla görüntülendi

Mersin'de bir grup gencin bulundukları tepeden yoldan geçen araçlara taş atması, çevredeki bir kadın tarafından görüntülendi. Sürücüler taşlardan manevra yaparak kurtuldu.

Olay, önceki gün Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Bulvarı üzerindeki Anıttepe Parkı yakınlarında meydana geldi.

Öğle saatlerinde tepeye çıkan 4 genç, alt taraftaki bulvardan geçen araçlara taş atmaya başladı. Atılan taşlardan korkarak manevra yapan araç sürücülerinin kaza yapmasına ramak kaldı. Alkol aldığı iddia edilen gençlerin taş attığı sırada kayıt yapan kadın, gençlere tepki gösterdi. Çevredekilerin tepkisi üzerine yamaçtan inen gençlerin, aynı noktadan sık sık araçlara taş attığı öğrenildi. Vatandaşlar, güvenlik önlemi alınması için yetkililere çağrı yaptı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hayvan haklarını korumayla ilgili yasa geliyor
Semt pazarının ortasında otomobil park edildi
Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar'ın tek isteği var
Kupada kura günü belli oldu
Selahattin Demirtaş: Başak'a uzaktan çaktırmadan bakmışlığım az değil!
Bilal Başacıkoğlu, Trabzonspor'da!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kavgada başına aldığı yumruk darbesiyle öldü
Aras Bulut İynemli sevgilisi Bige Önal düğünde frikik verdi
Af yasası son gelişmeler bugün ne oldu 2020
Mehmet Ayan: Şenol Güneş ayıp etmiş
Mersin'deki 'Gizemli ev' ilk kez görüntülendi
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak son haber gedli
Ankara'da aracına ceza yazılmasını önlemek isterken canından oluyordu
Tediye ödemeleri 2020 ilk taksit ne zaman kaç para?