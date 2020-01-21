Mehmet Ayan: Şenol Güneş ayıp etmiş
Kırmızı Çizgi Fitbol moderatörü Mehmet Ayan, ''Loris Karius'u kastederek 'bazı arkadaşlar manken gibi kalecilik yapmıyorlar' demiş. Şenol Güneş çapında bir adamsan lütfen o adamla ilgili bir raporun var mı. Kalecilik yapamaz diye. Bir insan çalıştığı insanı kamuoyu önünde eleştiremezsin.'' dedi.
Kırmızı Çizgi Fitbol moderatörü Mehmet Ayan, ''Loris Karius'u kastederek 'bazı arkadaşlar manken gibi kalecilik yapmıyorlar' demiş. Şenol Güneş çapında bir adamsan lütfen o adamla ilgili bir raporun var mı. Kalecilik yapamaz diye. Bir insan çalıştığı insanı kamuoyu önünde eleştiremezsin.'' dedi.