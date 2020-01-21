KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Mehmet Ayan: Şenol Güneş ayıp etmiş

Kırmızı Çizgi Fitbol moderatörü Mehmet Ayan, ''Loris Karius'u kastederek 'bazı arkadaşlar manken gibi kalecilik yapmıyorlar' demiş. Şenol Güneş çapında bir adamsan lütfen o adamla ilgili bir raporun var mı. Kalecilik yapamaz diye. Bir insan çalıştığı insanı kamuoyu önünde eleştiremezsin.'' dedi.

Kırmızı Çizgi Fitbol moderatörü Mehmet Ayan, ''Loris Karius'u kastederek 'bazı arkadaşlar manken gibi kalecilik yapmıyorlar' demiş. Şenol Güneş çapında bir adamsan lütfen o adamla ilgili bir raporun var mı. Kalecilik yapamaz diye. Bir insan çalıştığı insanı kamuoyu önünde eleştiremezsin.'' dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hayvan haklarını korumayla ilgili yasa geliyor
Semt pazarının ortasında otomobil park edildi
Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar'ın tek isteği var
Kupada kura günü belli oldu
Selahattin Demirtaş: Başak'a uzaktan çaktırmadan bakmışlığım az değil!
Bilal Başacıkoğlu, Trabzonspor'da!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mersin'deki 'Gizemli ev' ilk kez görüntülendi
Ankara'da aracına ceza yazılmasını önlemek isterken canından oluyordu
Af yasası son gelişmeler bugün ne oldu 2020
Serdar Ali Çelikler'den Beşiktaş yönetimine: Niye konuşmuyorsun
Candaş Tolga Işık: Sivas şampiyon olursa şaşırmayın
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak son haber gedli
Serdar Ali Çelikler: Arda bu takımda oynamaz
Tediye ödemeleri 2020 ilk taksit ne zaman kaç para?