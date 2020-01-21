Mehmet Ayan: Şenol Güneş ayıp etmiş

Kırmızı Çizgi Fitbol moderatörü Mehmet Ayan, ''Loris Karius'u kastederek 'bazı arkadaşlar manken gibi kalecilik yapmıyorlar' demiş. Şenol Güneş çapında bir adamsan lütfen o adamla ilgili bir raporun var mı. Kalecilik yapamaz diye. Bir insan çalıştığı insanı kamuoyu önünde eleştiremezsin.'' dedi.