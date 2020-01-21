Donald Trump'ın Davos'ta dikkat çeken ayakkabıları

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 50'inci Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 3 bin civarında iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisinin katılımıyla başladı. ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki azil yargılamasının başlayacağı saatlerde İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu'na katıldı.

Trump'ın, karla kaplı Davos zirvesinde yürüdüğü ayakkabılar, gazetecilerin objektifine takıldı. Zirveyle ilgili en çok merak edilen, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve Trump arasında geçmesi beklenen diyaloglar.

Irak Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek

Trump'ın, İran ile yaşanan askeri gerilimin ardından ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını isteyen Irak'ın cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek olması da ayrıca dikkat çekiyor.

