YEREL

Ankara'da aracına ceza yazılmasını önlemek isterken canından oluyordu

Ankara’da kuyumcudan döviz aldıktan sonra aracına trafik cezası yazıldığını gören kişi, koşarak karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Koşarken otomobilin çarptığı yaya yol ortasına savrulurken, elindeki paralar ise yola saçıldı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, dün saat 12.45 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, otomobilini park ederek Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya girdi. Kuyumcudan yüklü miktarda döviz satın alan şahıs, kuyumcudan çıktıktan sonra trafik polislerinin, yolun karşısında park halinde bulunan aracına trafik cezası yazdığını fark etti. Otomobiline yönelen ve koşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye, sol tarafından gelen bir otomobil çarptı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Çarpmanın şiddetiyle yaya yol ortasına savrulurken, elinde bulunan paralar da yola saçıldı. Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Öte yandan, olaya ilk müdahale edenler ise olay yerine birkaç metre uzaklıkta bulunan trafik polisleri ve vatandaşlar oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hayvan haklarını korumayla ilgili yasa geliyor
Semt pazarının ortasında otomobil park edildi
Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar'ın tek isteği var
Kupada kura günü belli oldu
Selahattin Demirtaş: Başak'a uzaktan çaktırmadan bakmışlığım az değil!
Bilal Başacıkoğlu, Trabzonspor'da!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Serdar Ali Çelikler'den Beşiktaş yönetimine: Niye konuşmuyorsun
Candaş Tolga Işık: Sivas şampiyon olursa şaşırmayın
Af yasası son gelişmeler bugün ne oldu 2020
Serdar Ali Çelikler: Arda bu takımda oynamaz
Serdar Ali Çelikler: TFF'nin derdi siyaset dengesi sağlamak
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak son haber gedli
Mehmet Ayan: Hasan Ali'nin sakatlığı nedir
Tediye ödemeleri 2020 ilk taksit ne zaman kaç para?