Alman kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira attı yanındaki uzmanlar yalanladı

Türkiye aleyhine yaptığı açıklamaları ile bilinen meclis üyesi Sevim Dağdelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a şikayet etti.

Dağdelen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "Erdoğan, Suriye üzerinden İslamcı çetelerini Libya'ya getirdi. Bu barış süreci için ağır bir ipotektir. Büyük bir problem olacaktır. Burada Birleşmiş Milletlere üye olanlar alınan kararlara uymalı, Fransa gibi ambargoyu delmemeli. Almanya bu konuda siyasi baskı uygulayarak silah atışlarını durdurabilir" diyerek suçladı.

Sevim Dağdelen'in suçlamalarının ardından söz alan, HRW Orta Doğu ve Kuzey Afrika araştırmacısı Hanan Salah, Dağdelen'in sözlerinin ardından rahatsızlık duyduğunu belirterek,

"Buna bir açıklık getirmek istiyorum. Libya'yı kontrol altında tutan İslamcılardan bahsettiniz. Bunun bu şekilde tarif edilmesini ilk defa duyuyorum. İdeolojilerin tek tarafta olduğunu söylüyorsunuz ama iki tarafta da var" dedi. Siyaset uzmanı Wolfram Lacher ise, "Hükümet için Hafter'e karşı savaşanlar İslamcı değil. Radikal gruplar Hafter'in tarafında daha etkin bir rol oynuyor" dedi.