Aras Bulut İynemli sevgilisi Bige Önal düğünde frikik verdi
Çukur dizisinin oyuncusu Necip Memili'nin nikahına sevgilisi Aras Bulut İynemli ile katılan oyuncu Bige Önal, rüzgarın azizliğine uğradı. İç çamaşırsız giydiği kısa elbisesi açılan Önal, frikik vermekten kurtulamadı.
Didem Dayıcıoğlu ile Ortaköy'de yer alan bir otelde nikah masasına oturdu. Nikaha sevgilisi Aras Bulut İynemli ile katılan Bige Önal ise iç çamaşırsız giydiği kısa elbisesiyle rüzgarın azizliğine uğradı.
FRİKİK VERMEKTEN KURTULAMADI
Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu'nun nikah törenine ünlü isimler akın etti. Gecenin sonunda basın mensuplarının karşısına geçen ikiliden Önal, talihsiz bir an yaşadı. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal ve eski manken Mine Baysan'ın kızı oyuncu Bige Önal, sevgilisiyle basın mensuplarını sorularını yanıtlarken esen rüzgarın azizliğine uğrayarak frikik verdi. Oyuncu, eliyle eteğini kapatmaya çalışsa da görüntülenmekten kurtulamadı.