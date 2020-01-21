Cüneyt Özdemir: THY'ye yapılan en büyük şerefsizliktir

New York Times gazetesi, 2009 yılında Hollanda Amsterdam Schiphol Havalimanı’na inerken düşen Boeing 737-800 NG tipi Türk Hava Yolları uçağının, Hollandalı yetkililerin raporunda iddia edildiği gibi başlı başına pilot hatası nedeniyle düşmediği, kazada 'riskli tasarım seçimlerinin ve hatalı güvenlik değerlendirmelerinin' de rolü olduğunu iddia etmişti.

YouTube kanalından sert tepki gösterdi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında, "THY'ye büyük kumpas" adıyla yayınladığı videoda olaya sert tepki göstererek, "THY’ye yapılan en büyük şerefsizlik! yuh ulan yuh be…." dedi.

New York Times: THY uçak kazasında Boeing'in hatası örtbas edilmiş