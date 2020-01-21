SPOR

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay canlı yayında transfer görüşmesi yaptı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, röportaj verdiği sırada ilgilendikleri oyuncunun kendisini araması üzerine telefonla transfer görüşmesi yaptı.

Canlı yayında transfer görüşmesi yapan Çalımbay, "Alo, merhaba. İyiyim, iyiyim Turgay nerede?" dedi.

Daha sonra telefonu Turgay isimli menajerin alması üzerine 56 yaşındaki teknik adam, "Çocuğu almak istiyoruz. Kendisi de istiyorsa alacağız işte yani, ihtiyacımız da var. Seyrettik, beğendiğimiz bir oyuncu. Sen önce kendisine şunu sor; o hangi pozisyonda oynuyor? En çok nereyi seviyor? Tamam işte tam aradığımız oyuncu işte. Turgay biz onu iyi seyrettik de karar verdik. Yani biz boş oyuncu almak istemiyoruz. Seyretsin bizim maçlarımızı, her maç gol atıyoruz. Gol atmadığımız maç yok." diyerek görüşmeyi sonlandırdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Netanyahu'nun ardından Gantz da Ürdün Vadisi'ni İsrail'e ilhak etme vaadinde bulundu
İmamoğlu: Taksi plakası ihalesi yapacağız
YPG/PKK Suriye'de onlarca genci zorla silah altına aldı
Bursa İznik'teki karşılıksız aşk kazası güvenlik kamerasında
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığından Tuğba öğretmenin ölümü ile ilgili açıklama
Kocaeli'de Afganların çocuğa cinsel istismar kavgası 1 ölü 3 tutuklama
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dünyaca ünlü yıldız Delonte West feci şekilde dövüldü
Donald Trump'ın Davos'ta dikkat çeken ayakkabıları
2020 Hac fiyatları Diyanet kişi başı otel konaklama fiyatı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Davos'ta
Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı
Atiye 2. sezon ne zaman Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
Alman kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira attı yanındaki uzmanlar yalanladı
Mülakat yerleri 2020 Sözleşmeli öğretmenlik sınav yeri açıklandı mı?