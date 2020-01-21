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Kırklareli'nde planörden atıldığı iddia edilen 6 çantada uyuşturucu madde bulundu

KIRKLARELİ'nde planörden ağaçlık alana atıldığı ileri sürülen 6 çantada uyuşturucu madde ele geçirildi. Dünyanın en ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın da uyuşturucu sevkıyatı yöntemleri arasında denizaltı olduğu iddia edilirken planör ve uçak kullandığı belirlenmişti. Kolombiya'nın Antioquia eyaletinin Medellin şehrinde 1 Aralık 1949 doğan Escobar, 2 Aralık 1993'te CIA destekli bir polis operasyonunda öldürülmüştü.

KIRKLARELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dolhan köyünden bir çiftçinin ağaçlık alana planörden çanta atıldığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçti.

Alınan bilgiye göre, Koru mevkisinde tarama yapan ekipler, 6 adet çanta buldu.

Çantalarda, genetiği değiştirilmiş esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından çantalar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Çiftçinin, cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, planörden çantaların atıldığını görerek bölgeye geldiğini, burada çantaları toplamaya çalışan kişinin kendisini fark etmesi üzerine otomobille uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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