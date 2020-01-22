Made in Turkey yerine Made in Türkiye geliyor
Yerli otomobilin tanıtımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarısıyla değiştirilen ifade, her yerde değişiyor.
Yerli otomobilin tanıtımında sahnede "Made in Turkey" ifadesi yer alınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duruma müdahale etti ve "Made in Türkiye" olarak değiştirdi.
Bu değişiklik, Türkiye'nin ihraç ettiği tüm ürünlerde yer alacak.
TURKEY YERİNE TÜRKİYE
Türkiye İhracatçılar Meclisi, bu konuda bir hazırlık başlattı. Buna göre "Made in Turkey" ifadesi yerine "Made in Türkiye" ifadesi kullanılacak.