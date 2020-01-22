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Geleceğe nefes fidanları kurudu mu işte gerçek

Geleceğe Nefes kampanyası ile dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'nının kuruduğu iddia edildi. Dikim alanlarından gelen görüntüler ise işin aslını ortaya koyuyor. Bir orman mühendisi dikim yapılan tüm fidanların tutmuş olduğu alanı görüntüledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından 11 Kasım 2019’da “Geleceğe Nefes” adı altında yürüttüğü kampanya kapsamında, Türkiye’nin farklı illerinde eş zamanlı olarak 11 milyon fidan dikilmişti.

Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş fidanların mevsim şartlarını gözardı ederek dikildiğini ve yüzde 90'nının kuruduğunu iddia etti.

Bir orman mühendisi bu iddia üzerine fidanların dikildiği alanlardan birine gidip durumu görüntüledi. Görüntülerde iddiların aksine fidanların kurumadığı görülüyor.

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