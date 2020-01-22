YEREL

Bursa'da cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri iki gün önce Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi'nde Yıldıray Danışmanoğlu'nun (48) pompalı tüfekle başından vurularak öldürülmesi, Nejdet Namık Y'nin de (53) başından vurularak yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis, ölen ve yaralanan kişilerle arasında alacak verecek meselesi nedeniyle sorun olduğunu belirlediği M.K'yi (38) Gürsu ilçesinde gözaltına aldı.

M.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda tartışma, kavga ve kaçışma anları ile bir kişinin başından vurulma anı görülüyor.

Nilüfer ilçesinde 20 Ocak'ta Yıldıray Danışmanoğlu ve Nejdet Namık Y. silahla yaralanmış, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansıyla götürüldüğü Çekirge Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Ağır yaralanan Nejdet Namık Y. de Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülmüştü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhuriyet'in '10 milyon fidan kurudu' iddiasına fotoğraflı yanıt
Dünyanın en pahalı ekmeği! Tanesi 9 bin lira
Büyükçekmece'de 4 katlı binada patlama
Arap Birliği'nin Türkiye hazımsızlığı! Libya için kınayıp tehdit ettiler
Bakan Süleyman Soylu'dan Şeyh Abdulkerim Çevik'in ailesine taziye ziyareti
Donald Trump espirili gönderme: Greta beni yendi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Süleyman Soylu'nun Mardinli çocuklarla keyifli sohbeti
Rektörü Çomaklı FETÖ'nün ‘tavşan aday’ taktiğini deşifre etti
Normal şartlarda emekli olunca ne kadar maaş alırım
Amasya Boraboy Gölü’nün yüzeyi buz tuttu
Ümraniye’de otomobil sürücüsü 3 araca çarpıp böyle kaçtı
2020 trafik cezaları listesi güncel zamlı ceza listesi
Rıza Çalımbay'dan röportaj sırasında transfer görüşmesi!..
2020 TOKİ evlerinin kuraları ne zaman çekilecek