Süleyman Soylu'nun Mardinli çocuklarla keyifli sohbeti

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin, yıllardır çocukları dağa göndermek için yaptığı planlar çöktü. Örgüte katılım, son yıllarda düzenlenen operasyonların ardından neredeyse sıfıra kadar indi.

PKK'nın gerçek yüzünü gören gençler, artık okuyarak hayallerinin peşinden gitmek istiyor.

Bu gerçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mardin ziyaretinde bir kez daha gözler önüne serildi.

MARDİNLİ GENÇLERİN HAYALLERİ BÜYÜK

Kızıltepe ilçesinde gençlerle sohbet eden Bakan Soylu, karnelerin nasıl olduğunu sordu. Birçok öğrenci, takdir ve teşekkür aldığını söyledi. Bazı öğrenciler doktor olmak istediğini bazı öğrenciler ise pilot olmak istediğini söyledi. Gülüşmeler içerisinde yaşanan sohbet anında kameralar da kayıttaydı. Görüntüler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Twitter'dan paylaşıldı.