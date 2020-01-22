POLİTİKA

Süleyman Soylu'nun Mardinli çocuklarla keyifli sohbeti

Mardin'de birtakım temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, gençlerin sevgisiyle karşılandı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin, yıllardır çocukları dağa göndermek için yaptığı planlar çöktü. Örgüte katılım, son yıllarda düzenlenen operasyonların ardından neredeyse sıfıra kadar indi.

PKK'nın gerçek yüzünü gören gençler, artık okuyarak hayallerinin peşinden gitmek istiyor.

Bu gerçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mardin ziyaretinde bir kez daha gözler önüne serildi.

MARDİNLİ GENÇLERİN HAYALLERİ BÜYÜK
Kızıltepe ilçesinde gençlerle sohbet eden Bakan Soylu, karnelerin nasıl olduğunu sordu. Birçok öğrenci, takdir ve teşekkür aldığını söyledi. Bazı öğrenciler doktor olmak istediğini bazı öğrenciler ise pilot olmak istediğini söyledi. Gülüşmeler içerisinde yaşanan sohbet anında kameralar da kayıttaydı. Görüntüler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Twitter'dan paylaşıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhuriyet'in '10 milyon fidan kurudu' iddiasına fotoğraflı yanıt
Dünyanın en pahalı ekmeği! Tanesi 9 bin lira
Büyükçekmece'de 4 katlı binada patlama
Arap Birliği'nin Türkiye hazımsızlığı! Libya için kınayıp tehdit ettiler
Bakan Süleyman Soylu'dan Şeyh Abdulkerim Çevik'in ailesine taziye ziyareti
Donald Trump espirili gönderme: Greta beni yendi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rektörü Çomaklı FETÖ'nün ‘tavşan aday’ taktiğini deşifre etti
Amasya Boraboy Gölü’nün yüzeyi buz tuttu
Normal şartlarda emekli olunca ne kadar maaş alırım
Ümraniye’de otomobil sürücüsü 3 araca çarpıp böyle kaçtı
Rıza Çalımbay'dan röportaj sırasında transfer görüşmesi!..
2020 trafik cezaları listesi güncel zamlı ceza listesi
Netflix'in yeni dizisi Rise of Empires: Ottoman'ın özel gösterimi yapıldı!
2020 TOKİ evlerinin kuraları ne zaman çekilecek