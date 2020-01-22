Rektörü Çomaklı FETÖ'nün ‘tavşan aday’ taktiğini deşifre etti

Devlet kurumlarını ele geçirmek, kendi mensuplarını yerleştirmek için sınav sorularının çalınması, sahte belge düzenlenmesi dahil birçok kumpasa başvuran FETÖ'nün gün geçmiyor ki yeni bir oyunu daha ortaya çıkmasın.. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, örgütün 'Tavşan Aday' taktiğini deşifre etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, gazetecilerle Senato Toplantı salonunda bir araya gelerek, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından sürdürülen ‘Sosyal Medya Terörizmi FETÖ Örneği Analizi’ çalışmasının ön araştırma sonuçlarını açıkladı.

“Tavşan aday”

FETÖ’nün kamuya sızmada ‘tavşan aday’ adını verdikleri taktiği kullandığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Çomaklı, “FETÖ mensupları, kendi belirledikleri tavşan adayları devlete entegre etmek için çalışma yapıyorlar. Özellikle kendi yapmış oldukları planlamalar dahilinde geçmişte meslek sınavlarından hileli şekilde yüksek puan aldırmış oldukları kişileri kamuya yerleştirmeye çalışıyorlar. 100 üzerinden 99,9 gibi anormal yüksek puan alan çocuğu bir yere aday gösterdikleri zaman, onun yerine başka bir aday kazanamıyor. Onun elenebilme ihtimaline karşı yine aynı seviyede başka bir çocuğu daha oraya yerleştiriyorlar. Dolayısıyla, birini almadığınızda, diğerini almaya mecbur kalıyorsunuz” dedi.

“Bunlar vasat kişiler''

Kamu idarecilerinin, başvuru yapan adayların son 10 yıllık puanlarına çok dikkat etmeleri gerektiğini anlatan Prof. Dr. Çomaklı, “Bunlar zamanında, soru çalarak bu sınavlara girmiş, bu milletin hakkına girmiş kişiler. Bunlar mahrem imamların elindeki listelerde deşifre olmamış isimler. Ama bunları deşifre etmek çok kolay. Puana bakıldığında çok zeki görünen, ancak vasat olan kişiler olduğu görülüyor. Lisede çok vasat ama üniversite sınavında çok yüksek puan almış, üniversiteden mezun olurken çok düşük seviyede, ama meslek sınavında çok yüksek puan almış kişiler. Buna bakarak bile anlamak oldukça kolay” diye konuştu.