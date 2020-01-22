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Kocaeli'de cep telefonu tamircisi batarya patlayınca ölümden döndü

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde tamir sırasında patlayan cep telefonu alev alev yandı. Telefonu tamir eden teknisyenin büyük panik yaşadığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, Ömer Karabıyık isimli teknisyenin iş yerine gelen bir müşteri, cep telefonunun bataryasını değiştirmek istediğini söyledi. Cep telefonunu alan Karabıyık, kapağını açmaya çalışırken batarya bir anda patladı. Patlamanın etkisi ile büyük panik yaşayan Karabıyık, ayağa kalkarken, cep telefonu alevlere teslim oldu. Karabıyık, daha sonra cep telefonunu yere atarak ayağı ile alevleri söndürdü.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan; o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi. Saniye saniye kaydedilen olayda Karabıyık’ın cep telefonunun kapağını açmaya çalışırken, bataryanın patladığı görülüyor. Karabıyık, panikle ayağa kalkıyor ve alev alan telefona müdahale etmeye çalışıyor. Telefonu yere atan Karabıyık, ayağı ile vurarak alevleri söndürüyor. Daha sonra Karabıyık, elleri ile saçlarını ve yüzünü kontrol ediyor.

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