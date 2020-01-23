16'lık Naci Ünüvar ilk maçında gol attı Ajax tarihine geçti

Türk asıllı olan ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 16 yaşındaki Naci Ünüvar, Ajax A takımıyla çıktığı ilk maçta penaltıdan golünü attı.

Naci Ünüvar, Ajax tarihinde gol atan en genç ikinci futbolcu olurken Hollandalı taraftarlar, genç ismi ayakta alkışladı.

"Penaltıyı sen kullan"

Öte yandan Klaas-Jan Huntelaar kendisine yapılan faulun ardından kazanılan penaltı için "Penaltıyı sen kullan" diyerek gönülleri fethetti.