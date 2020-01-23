16'lık Naci Ünüvar ilk maçında gol attı Ajax tarihine geçti
16 yaşındaki Naci Ünüvar Ajax formasıyla çıktığı ilk resmi maçta gol atan en genç oyuncu oldu.
Türk asıllı olan ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 16 yaşındaki Naci Ünüvar, Ajax A takımıyla çıktığı ilk maçta penaltıdan golünü attı.
Naci Ünüvar, Ajax tarihinde gol atan en genç ikinci futbolcu olurken Hollandalı taraftarlar, genç ismi ayakta alkışladı.
"Penaltıyı sen kullan"
Öte yandan Klaas-Jan Huntelaar kendisine yapılan faulun ardından kazanılan penaltı için "Penaltıyı sen kullan" diyerek gönülleri fethetti.