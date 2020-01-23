Cengiz Ünder çivi gibi çaktı Buffon'u böyle avladı

İtalya Kupası'nda Juventus, Roma'yı 3-1 mağlup edip çeyrek finale yükseldi. Roma'nın tek sayısını atan milli futbolcu Cengiz Ünder, uzak mesafeden kaleci Buffon'u öyle bir avladı ki izleyenler mest oldu.

Mert Çetin görev almadı

Bu arada, Roma kadrosunda bulunan diğer milli futbolcu Mert Çetin ise kadroda yer almasına karşın, maçta görev almadı.

Diğer maçlar

Kupa çeyrek finalinde; 28 Ocak Salı günü; Milan-Torino, 29 Ocak Çarşamba günü; Inter-Fiorentina maçları oynanacak ve yarı finale yükselen son iki takım da belli olacak.