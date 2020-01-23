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Albayrak'tan bomba açıklamalar! Krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnemiz var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta yaptığı açıklamada "Türkiye'nin yerel krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi var." diye konuştu.

 "Türkiye’nin borç karnesi çok sağlam. Krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi var" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Merkez Bankası'nın, FED (ABD Merkez Bankası) kadar bağımsız olduğunu vurguladı.

Bakan Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nun üçüncü gününde düzenlenen oturumda  Türkiye ekonomisiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye'nin güçlü bir karnesi var"

Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam. Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi benzerlerine göre durumu iyi. Özel sektörün borcunun bir bölümü ihracatçıların karşılıklı kredileri kaynaklı.

Türkiye'nin yerel krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi var.

"Problemlerden çok şey öğrendik"

Yaşadığımız problemlerden çok fazla şey öğrendik. Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu. Son 16 yılda altyapı ve enerjiye çok yatırım yaptık. Son 5 yılda önceki 5 yılla kıyaslayınca ihracat performansımız çok daha iyi.

Merkez Bankası'nın sorumluluklarından biri de finansal istikrarı sağlamak. Merkez Bankası, Fed kadar bağımsızdır.

Faizin düşmesi büyüme için olumlu. Hükümet olarak güçlü bir bilançomuz var. Enflasyonun bu yıl tek basamağa inmesini bekliyoruz. Küresel belirsizlikler gittikçe artıyor, her ülke buna çözüm arıyor. Artık yeni ticaret anlaşmalarının zamanı.

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