Bursluluk sınav tarihleri 2020 İOKBS ne zaman başvurusu

İOKBS sınavı ne zaman yapılacak araştırması başladı. MEB tarafından yapılan İOKBS yani bursluluk sınavı 25 Nisan'da yapılacak. İOKBS sınav başvurularının ise mart ayında yapılması bekleniyor. Peki 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların gireceği İOKBS sınav başvurusu ne zaman yapılacak?

İOKBS 2020 için geri sayım başladı. MEB’den burs alacak öğrencilerin belli olacağı sınav önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. 5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrencilerin katılabileceği sınav MEB tarafından yapılacak. İşte sınav süreci ile ilgili bazı detaylar…

İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 bursluluk sınavı başvurularına ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmasa da geçtiğimiz yıl sınavın başvuruları mart ayında alınmıştı. Bu sene de başvuruların aynı tarihte başlaması durumunda 2020 mart ayı itibariyle İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları başlayabilir.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin katılabileceği 2020 İOKBS 25 Nisan 2020 tarihinde yapılacak.

İOKBS BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR? Burs almak isteyen öğrencilerin başvuru koşullarına uygun durumda olması gerekmektedir. Başvuru yapan öğrencide aranan kriterler şöyledir: Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Ailenin yıllık gelirinin o yılki mali duruma göre belirlenin altında olmak, Sınava gireceği yıl sınıf tekrarı yapmamış olmak, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim eğitim görüyor olmak ‘5,6,7,8,9,10,11. Sınıf’ öğrencileri başvuru yapabilir.Sınavın yapıldığı yıl okul değiştirme cezasına uğramamış olmak.

İOKBS’YE NASIL BAŞVURU YAPILIR: Başvuru belgelerini ve koşullarına harfiyen uyan öğrenciler MEB’in resmi sitesi ve öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdüriyetinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. Öğrencinin velisi maddi durumu gösteren beyanname ve öğrencinin kimlik bilgileri okul müdüriyetine teslim edildikten sonra yetkili kişilerin onayladığı başvuru belgesi veli tarafından imzalanır. Bu belge sınav tarihine kadar saklanması gerekir.

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR: Öğrenci sistmende bilgi eksikliği veya yanlış bilgi Başvuru için gerekli evrakların okul müdüriyetine teslim edilmemesi Teslim edilen evrakların müdüriyet tarafından onaylanmaması durumlarında

KONTENJAN DAĞILIMI: Her yıl düzenlenen bursluluk sınavında 1 milyon 200 bin öğrenci katılır ve yaklaşık olarak 70-75.000 öğrenci burs kazanır. Bazı özel durumlarda öğrencilere özel hak tanınır ve ayrı bir kontenjanla değerlendirilirler.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler:

Bu öğrenciler kontenjanın %10’unu kapsamaktadır , yani yaklaşık 7000 öğrenci Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilerden oluşur. Bu öğrenciler genelde, ailesi tarafından terk edilen, çocuk esirgeme kurumlarında kalan, ailesi terör mağduru olmuş, şehit ve gazi çocukları, polis, jandarma, asker çocuklarıdır.

Öğretmen Çocuğu: Bu öğrenciler ailelerinin kadrolu, sözleşmeli, emekli veya vefat etmiş öğretmen olduğuna bakılmaksızın bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin %5’i yani yaklaşık 3500 kadarını öğretmen çocukları kapsamaktadır.

Oturduğu Yerde Okul Olmayan Öğrenciler: Burs kazanan öğrencilerin ailesinin oturduğu yerde herhangi bir okul olmayan öğrencilere ayrılan kontenjan %5 yani 3500 kadar öğrencidir. Kalan %80 öğrenci ise diğer ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere ayrılan kontenjandır.