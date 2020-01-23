Temel Karamollaoğlu seçim için tarih verdi! Haziran sonu Temmuz başında olabilir

ANKARA kulislerinde erken seçim iddiaları konuşuluyor. Hükümet erken seçim yok dese de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Haziran sonu Temmuz başında seçim olabilir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Fox Tv'de yayımlanan Çalar Saat programına konuk oldu. Programda erken seçime gidileceğini öne süren Temel Karamollaoğlu tarih verdi. Karamollaoğlu, konuya ilişkin "Haziran sonu Temmuz başında seçim olabilir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti tarih verdi

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından "28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih?" diye sordu. Bu sözler kulisleri hareketlendirdi.

Hükümet erken seçim yok dedi

Erken seçim olacağına dair farklı iddialar ortaya atılırken; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak erken seçimin gündemde olmadığını söyledi.

CHP: Biz hazırız

Konuyla ilgili son açıklama CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Sözcüsü, erken seçime Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karar vereceğini söyledi. Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sözlerini hatırlatarak "Biz her an seçime gidilecek gibi hazırız" dedi.