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Gelecek Partisi açıkladı! Karamollaoğlu ve Akşener'den Davutoğlu'na 'kayyum' telefonu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ile telefonda görüştü.

Gelecek Partisi, Akşener ve Karamollaoğlu'nun Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atanması ile ilgili Ahmet Davutoğlu’nu telefonla arayarak 'kararın kabul edilemez olduğunu' belirttiğini açıkladı.

Akşener ile Karamollaoğlu, kayyum kararının hukuksuz ve siyasi bir karar olduğunu belirtti.

İstanbul Şehir Üniversitesi'ne de kayyum atanmıştı

​Eski Başbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında bulunduğu İstanbul'daki Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atandı. Daha önce de vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesi'ne kayyum atanarak el konulmuştu.

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