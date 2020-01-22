81 il 800 ilçe gezdi kendisini filozof ilan etti

İlkokulu tamamladıktan sonra ortaokul ve liseyi dışarıdan bitiren Sıddık Kurt, okuduğu yüzlerce kitap ve çalışmalarından dolayı kendisini filozof olarak görüyor. Kurt, ayrıca kendisinin Türkiye’deki en seçkin 20 filozoftan birisi olduğunu da iddia ediyor.