81 il 800 ilçe gezdi kendisini filozof ilan etti
ERZURUM’da yaşayan ve geçimini üç boyutlu resim yaparak sağlayan Sıddık Kurt, Türkiye’deki 81 il 800 ilçeyi gezdi. Okuduğu yüzlerce kitaptan sonra kendisini filozof olarak gören Kurt, gezdiği yerlerden topladığı eşyalarla evini adeta müzeye çevirdi.
Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Gürcükapı semtinde yaşayan 62 yaşındaki Sıddık Kurt yıllardır Türkiye’nin bütün şehirlerini gezdiği sırada aldığı sıra dışı eşyaları evinde biriktiriyor. Yaptığı üç boyutlu resimleri satarak Türkiye’yi gezen Kurt, elinde onlarca koleksiyon barındırıyor. 41 ülkenin ise eski paralarını biriktiren gezgin, gezdiği şehirlerdeki farklı ilçe isimlerini bir bir not alarak evinin duvarlarına asıyor.
Üç boyutlu resimlerin siparişine yetişemiyor
25 yıldır biriktirdiği gazete kupürlerindeki önemli olayları saklayan 'Filozof' lakaplı Kurt, şehirlerde gördüğü sıra dışı olayları ise fotoğraflayarak evinin salonunda bulunan duvara asıyor. Türkiye’de gitmedik şehir bırakmayan Kurt, yaptığı üç boyutlu resimlerin siparişlerine ise yetişemiyor.
İlkokulu tamamladıktan sonra ortaokul ve liseyi dışarıdan bitiren Sıddık Kurt, okuduğu yüzlerce kitap ve çalışmalarından dolayı kendisini filozof olarak görüyor. Kurt, ayrıca kendisinin Türkiye’deki en seçkin 20 filozoftan birisi olduğunu da iddia ediyor.
Öte yandan, birçok proje ürettiğini ama maddi imkanlardan dolayı sergileyemediğini ifade eden Kurt, elindeki koleksiyonları sergilemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek istiyor.