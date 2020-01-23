Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un amcası Konya'da toprağa verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tedavi gördüğü hastanede vefat eden amcası Hanefi Kurum'un (82) cenazesi, memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde defnedildi.

Bakan Kurum, ilçeye bağlı Yeniyayla Mahallesi'ndeki muhtarlık konağında taziyeleri kabul etti.

Merhum Hanefi Kurum'un naaşı, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun Devrent Yeniyayla Mezarlığı önünde kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene, Kurum'un yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.