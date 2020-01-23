Minik oğlunu boğarak öldüren anneden akılalmaz savunma: Cennete gidecek diye yaptım

10 yaşındaki oğlunu hastane tuvaletinde boğarak öldüren anne, "Cennete gidecek diye yaptım" sözleriyle akılamaz bir savunma yaptı.

Ankara'da 10 yaşındaki oğlu Osman S.'yi ameliyat olduğu hastanenin tuvaletinde boğarak öldüren anne Nurhan S., savunmasında, "Hastanedeyken, 'Anne çok acı çekiyorum, gel beraber dua okuyup ölelim' dedi. Ben olayı, 'Ölünce cennete gidecek' diye yaptım. Pişmanım" diye konuştu.

Kepçe kulak ameliyatı için hasteneye yatırdı

Oy çokluğuyla müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Nurhan S., 2015 yılının şubat ayında oğlu Osman S.'yi otoplasti (kepçe kulak) ameliyatı olması için Gazi Hastanesi'ne yatırdı. Ameliyatın ardından tedaviye alınan oğlunun yanında refakatçi kalan anne Nurhan S. birkaç gün sonra oğlunu hastane tuvaletinde boğarak öldürdü. Tutuklanan anne hakkında, 'Kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme' suçundan dava açıldı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Nurhan S. ve avukatı katıldı.

"Ölünce cennete gidecek diye yaptım"

Son savunması sorulan anne, oğlunun ameliyat sonrası acı çektiğini, kendisinin de bu durum karşısında sürekli ağladığını anlatarak, "Ben oğlumu çok seviyordum. Hastanedeyken, 'Anne çok acı çekiyorum, gel beraber dua okuyup ölelim' dedi. Ben olayı, 'Ölünce cennete gidecek' diye yaptım. Pişmanım" diye konuştu. Sanık avukatı ise müvekkilinin olaydan sonra uzun süre akıl hastanesinde kaldığını ve akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti.

Müebbet hapis cezası

Müvekkilinin genç yaşta istemediği biriyle evlendirildiğini ve şiddet gördüğünü öne süren sanık avukatı, Nurhan S.'nin o dönemden sonra psikolojik destek aldığını iddia etti. Mahkeme heyeti, anne Nurhan S.'yi oy çokluğuyla 'çocuğunu kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karara bir üye hakim, sanığın akli dengesinin yerinde olmadığını, ceza yerine koruma tedbiri uygulanması gerektiğini bildirerek şerh koydu.