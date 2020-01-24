Esra Erol'da Recep ile Hülya yüzleşti! Arif izleyen herkese kafayı yedirdi
ATV'de Esra Erol'da programında Recep ile Hülya Özsoy'un hikayesi akıllara zarar. İnternetten tanıştığı Hülya ile evlenen Recep, 1.5 yıl sonra eşi yine internetten tanıştığı birine kaçınca soluğu Esra Erol'da aldı. Karakteri ile hayretlere düşüren Recep, eşi sevgilisi ile gelince ona sarılmaya kalktı.
Türkiye Recep ile Hülya'yı konuşuyor. Hülya kaçtığı Arif ile birlikte Esra Erol'a çıktı. Kocası Recep ise olan her şeye rağmen eşi Hülya'yı stüdyoda görünce ona sarılmaya kalktı. Onun bu hallerini izleyen herkes 'Bu nasıl adam, bu nasıl aşk' demekten kendini alamadı. Karısını affetmeye hazır olduğunu tek isteğinin geri dönmesi olduğunu söyleyen Recep salya sümük ağladı. İşte Türkiye'nin konuştuğu yüzleşmede yaşanan şaşırtıcı anlar:
Recep bundan 1.5 yıl önce internet üzerinden Hülya ile tanıştı. Bir süre sonra aşık olduk deyip evlendiler. Hülya'nın ailesi önce vermek istemedi. Ancak Hülya, 'Kolu bacağı olmasa bile ondan başkasıyla evlenmem, ben onu seviyorum' diye diretip muradına erdi.
Reşit olmayan çocukla ilişki : Hülya için bu aşk 1.5 yıl sürdü. Rutin ev hayatından sıkılan Hülya Özsoy, eşi işteyken yine internetten kendine bir aşık buldu. Bu kez bulduğu kişi kendisinden yaşça küçüktü ve 18 yaşındaydı. Sonradan ortaya çıktı ki Hülya bu çocukla daha reşit olmadan önce ilişki yaşamaya başlamış.
Hülya Özsoy bir gün eşi işteyken evde ne var ne yok toplayıp kayıplara karıştı. Giderken kocasının tıraş makinasından evdeki saç kurutma makinasına kadar ne varsa götürdü. Hatta eşinin biriktirdiği 2500 lirayı ve tüm ziynet eşyalarını da aldı. Kaçtığı kişi Arif işsiz güçsüz, üstelik madde bağımlısı biriydi. Cebinde beş kuruş parası yoktu.