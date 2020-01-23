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FETÖ’cü eski MİT'çi Enver Altaylı'nın 'Hablemitoğlu' yalanını HTS kayıtları ortaya çıkardı

Demirören Haber Ajansı

FETÖ sanığı eski MİT mensubu Enver Altaylı’nın, "hiç görüşmedim" dediği Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu ile öldürülmesinden 3 ay önce birden fazla görüştüğü ortaya çıktı.

FETÖ’cü eski MİT görevlisi Enver Altaylı’nın, “silahlı terör örgütü kurucu ve yöneticisi ile casusluk” suçlarından hakkında açılan davanın iddianamesinde, Hablemitoğlu soruşturmasında, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen tarafından, 21 Ekim 2016 tarihinde tanık olarak alınan ifadesi de yer aldı.

Altaylı'dan FETÖ'nun 2 numarası Mustafa Özcan ile temasa geçmesiyle ilgili ilginç savunma

Altaylı, eski bir siyasetçinin Ankara’daki ofisinde, Doç.Dr. Hablemitoğlu ile FETÖ’nün Türkiye imamı Mustafa Özcan’ın görüştüğünü öğrendiğini söyledi. Hablemitoğlu’yla hiç görüşmediğini ileri süren Altaylı, FETÖ imamı Mustafa Özcan’la “Orta Asya’daki Türk öğrencilerin Türkiye’de barınmalarının sağlanması” amacıyla temas kurduğunu savundu.

Savcılığa 2016 yılında "hiç görüşmedim" demiş

Altaylı ifadesinde şunları söyledi: “Mustafa Özcan ile Necip Hablemitoğlu’nu görüştürmek için bir girişimim olmadı. Eski siyasetçinin bürosunda Necip Hablemitoğlu ve Ramazan Toprak (eski askeri hakim) ile karşılaşmadım. Necip Hablemitoğlu ile hiç görüşmedim. 1993-1994 yılından bu yana (…) numaralı hattı kullandım. Almanya ve ABD’de bir GSM hattım var. Mustafa Özcan ve eski siyasetçi ile ayrı ayrı görüştüğümde Necip Hablemitoğlu ile olan görüşmeyi yaptıklarını öğrendim. Görüşmenin Necip Hablemitoğlu’nun Alman Vakıfları ile ilgili yazmış olduğu kitabın yayınlanmasından sonra, öldürülmesinden kısa süre önce gerçekleştiğini hatırlıyorum.”

HTS kayıtları yalanı ortaya çıkardı

DHA’nın aktardığı bilgilere göre Altaylı’nın yalan ifadesini, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma ortaya çıkardı. Hablemitoğlu’nun öldürüldüğü tarih ve öncesindeki aylarda çıkartılan HTS kayıtlarında, bu görüşmelerin de izleri tespit edildi.

Teknik analizden çıkan sonuçlar sonrası ifadesi alınan Altaylı’nın, Özcan ve Hablemitoğlu ile yoğun HTS kayıtları belirlendi. Altaylı’nın yalan söylediği tespit edildikten sonra yakın takibe alındığı ve sonrasında FETÖ bağlantısının ortaya çıkartılarak gözaltına alındığı belirtildi.

Hablemitoğlu cinayetini Ergenekon'a yıkmaya çalışan da oydu

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin FETÖ’cüler tarafından Ergenekon’la ilişkilendirilmesinin altından da  Enver Altaylı çıktı. Altaylı, 2009 yılında FETÖ lideri Fetullah Gülen’e yazdığı mektubunda ‘Temasta olduğum kardeşimize cinayetin bu malum çete tarafından işlendiğini söylemiştim’ diyerek Ergenekon sanıklarına işaret ettiği öğrenildi.

Hablemitoğlu'nun araştırması FETÖ'yü rahatsız etmişti

Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları konusundaki araştırmalarıyla FETÖ'yü rahatsız eden Hablemitoğlu evinin önünde kurşunlanarak öldürülmüştü.

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