Türkiye'nin Martı'sı yerli ve milli kanatlarıyla uçacak

Türkiye'nin en iyi start-up şirketlerinden biri seçilen ve Türkiye'yi mikrobolite ulaşım ile tanıştıran Martı; Türk mühendis ve işçilerinin emeğiyle ortaya çıkan yerli ve milli aracı Anadolu-1'i kamuoyuna tanıttı.

Piyasaya çıkarken lokasyon, şarj ve hız seviyelerini anlık olarak takip etme imkanı sağlayan, IoT Box üretimini Türk mühendislerle yapan Martı, yeni aracı Anadolu-1'de, hem yolculukları daha konforlu hale getiren değişilikler yaptı hem de yüzde 100 yerli üretime geçti.

Yeni ve yerli süspansiyon sistemi kullanılan Anadolu-1, tümsek, çukur ve engebelerde titreşimi minimum seviyeye indirdi.

Anadolu-1, gece sürüşleri için, daha güçlü bir aydınlatma ve fren lambası sistemiyle görüş mesafesini arttırdı.

Yeri ve milli Anadolu-1'de, çapı 25.4 santim olan, patlama ve yırtılma riskine karşı dayanıklı dolgu lastikler ve yol tutuş ve sürüş güvenliğini maksimum seviyeye çıkaran mekanik ve elektronik fren sistemi bulunuyor.

250W motor gücü sayesinde saatte 25 kilometrelik bir hıza çıkma kapasitesine sahip olan Anadolu-1'ler, optimal 18 kilometre hıza göre sabitlendi.

Şase ve motoru Türkiye şartlarına göre tasarlanan Anadolu-1, 15 dereceye kadar yokuş çıkma kabiliyetini de kazandı.

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem'in, "Türkiye'de üretmekten onur duyuyoruz" diye tanıttığı Anadolu-1'i, Mart ayından itibaren Türkiye'nin tüm cadde ve sokaklarında kullanıcısıyla buluşacak.