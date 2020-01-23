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Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı

Tahkim Kurulu, harcama limitini olumsuz etkileyen 16 milyon TL'lik kısmın harcama limitine eklenmesine karar verdi.

İşte Tahkim kararı

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli 2020-04 E. 2020-03 K sayılı kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 21.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan alınan yazı cevabının da değerlendirilmesi ile yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16.000.000 TL'lik kısmının, gerekçesi kararda açıklanacağı üzere harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

 (*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

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